Ridha Sfar: Le président de la République a inséré l’Institution sécuritaire dans le conflit politique, ce qui est dangereux

L’ancien ministre auprès du chef du gouvernement en charge de la sécurité, Ridha Safar a déclaré aujourd’hui, lundi 19 avril 2021, lors de son intervention dans le programme Expresso, qu’il y a un nouveau cycle de tensions politiques qui existe dans le pays. Il a expliqué que cette tension est naturelle étant donné que la Constitution présente une certaine ambiguïté, en plus de l’absence de la Cour constitutionnelle.

Ridha Safar a souligné, en outre, que le problème réside dans l’émergence d’un conflit politique avec l’opinion publique, expliquant que le président de la République a inséré les institutions de l’État, en particulier l’établissement sécuritaire, dans ce conflit politique. Et d’ajouter que cette manœuvre est considérée comme dangereuse, indiquant que celle-ci saperait la foi de l’Institution sécuritaire.

L’invité d’Expresso a, par ailleurs, indiqué que la Constitution renferme une certaine ambiguïté qui nécessite une révision, et l’insertion de l’Institution de la sécurité et sa prise comme référence dans ce conflit politique nuiraient à la marche et au travail de sécurité. Et de poursuivre: « Nous devons revoir les Institutions car la transition démocratique ne peut se poursuivre qu’avec une révision de toutes les institutions de l’Etat.”

Nadya Bchir