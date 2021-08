Ridha Zahrouni : Le système d’enseignement par groupe est désastreux et il faut accélérer les opérations de vaccination pour réussir la rentrée scolaire

Le président de l’Association tunisienne des parents et des élèves, Ridha Zahrouni, a insisté sur la nécessité de mettre en place une stratégie nationale pour accélérer le rythme de vaccination, notant que la vaccination des élèves, des enseignants doit être au cours des préparatifs pour la rentrée scolaire 2021-2022.

“Cela va mettre fin au système d’enseignement par groupe”, a-t-il assuré, lors de son intervention, ce vendredi 27 août 2021, sur les ondes d’Express Fm. Ce régime a été désastreux, selon ses dires, et a amplement affecté la qualité de l’éducation et des examens nationaux en Tunisie.

Il a ajouté que les parents s’opposent à toute pression négative qui sera de nature à entraver la rentrée scolaire, ainsi que l’imposition de conditions suspensives pour la reprise des cours, espérant que la situation sera régularisée afin d’éviter les menaces éventuelles de boycottage de la rentrée.

Et de poursuivre que le pouvoir d’achat des parents s’est détérioré avec l’augmentation des coûts des fournitures scolaires. Les familles vont, tout de même, mettre à la disposition de leurs enfants tous leurs moyens pour réussir cette année scolaire.

Dans cette même optique, le président de l’association des parents et des élèves a mis l’accent sur l’indispensabilité de procéder à des réformes de fond en comble et d’éviter les solutions alternatives précaires, en impliquant à cette fin la société civile en vue de proposer des solutions substantielles efficaces et qui s’inscrivent dans la durée.