Rim Abdelmalek : La détection de nouveaux cas de variants va aggraver davantage la situation sanitaire

Lors de son intervention dans l’émission 19-21, la spécialiste des maladies infectieuses, Dr Rim Abdelmalek, a mis en garde contre l’aggravation de la situation sanitaire suite à la récente découverte des variants indien, brézilien, britannique et sud africain en Tunisie.

Elle a signalé qu’il n’y a pas jusqu’à présent, une étude scientifique indiquant que les variants sont plus dangereux. C’est plutôt à cause de la rapidité de la propagation de ces variants que le nombre des cas de contamination et de décès va augmenter.

Dr Rim Abdelmalek, a appelé les tunisiens à prendre les mesures de précaution nécessaires et de ne pas rester dans des endroits climatisés et fermés, ou bien humides à une température élevée sans porter des masques.

Evoquant les vaccins contre le Covid-19, elle a avancé que tous les vaccins sont efficaces contre tous les variants, en indiquant qu’il est toujours possible de contracter deux fois le virus. Par contre, les cas de réinfection seront en principe moins graves.

Concernant les lits de soins intensifs et de réanimation, elle a indiqué que les services de réanimation à l’hôpital de la Rabta de Tunis sont soumis au quotidien à une forte pression, en affirmant que le cadre médical est totalement épuisé aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique, notamment avec l’augmentation du nombre des contaminations et des décès au rang des médecins et des infirmiers.