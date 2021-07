Rim Mahjoub : Kais Saied doit dévoiler ses intentions concernant les prochaines décisions à prendre

Rim Mahjoub, présidente du bureau politique et membre du bureau exécutif dans le parti Afek Tounes, a indiqué aujourd’hui, mercredi 28 juillet 2021, lors de son intervention dans l’émission Le Grand Express, que les événements du 25 juillet étaient prévisibles vu le blocage politique et les pressions sociales.

Selon Rim Mahjoub, les gens ont été appauvris, et il n’est plus possible d’attendre les élections de 2024, notant que le président de la République s’est aligné sur la volonté du peuple.

L’invitée de l’émission Le Grand Express a ajouté que “nous avons un atteint le point de non-retour”, soulignant que ces décisions vont mettre fin à un système politique incapable de diriger le pays.

Et de poursuivre que Kais Saied doit dévoiler ses intentions concernant les prochaines décisions à prendre et éclaircir sa position quant à la désignation du Premier Ministre et la date de passation du pouvoir au prochain gouvernement.

Elle a aussi évoqué les scènes de violence au sein du Parlement au cours de ces deux dernières années, ainsi que la violation de la loi et des ABC de la démocratie.

Et d’ajouter que les décisions de Kais Saied ont été bien étudiées, notant que son parti Afek Tounes est prêt à coopérer avec Kais Saied et avec les autres partis.

D’après ses dires, le Mouvement Ennahdha est le premier responsable de ce qui se passe, appelant le président de la République de révéler la vérité sur l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaid et de Mohamed Brahmi, ainsi que le dossier du juge Béchir Akremi.