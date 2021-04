Sadok Jabnoun: Si la loi de la Cour constitutionnelle est approuvée aujourd’hui avec une majorité renforcée, elle sera adoptée

Le porte-parole officiel du Parti Qalb Tounes et membre du Bureau politique, Sadok Jabnoun a déclaré lors de son intervention dans le programme Expresso: “Nous aurions aimé voir la mise en place de la Cour constitutionnelle dans les plus brefs délais.” Il a confirmé que si la loi portant sur la Cour constitutionnelle est approuvée aujourd’hui selon les dispositions de la Constitution avec une majorité renforcée, elle sera adoptée.

Sadok Jabnoun a indiqué qu’il vaut mieux créer la Cour constitutionnelle en accord avec la Présidence de la République, considérant que le président de la République pose toujours les problématiques et les obstacles à la Cour constitutionnelle. Et d’ajouter qu’il est nécessaire que Kais Saied expose sa vision et propose des solutions appropriées.

L’invité d’Expresso a souligné que la Cour constitutionnelle est une autorité judiciaire suprême qui protège et interprète la Constitution, la considérant comme l’une des conditions fondamentales de la République démocratique tunisienne selon ce qui est énoncé dans la Constitution.

Par ailleurs, Sadok Jabnoun a déclaré que la crise au sein du parti Qalb Tounes est un phénomène qui se manifeste au sein de tous les partis politiques, en raison de la faiblesse du cadre juridique qui réglemente les activités des partis et de la vie politique au Parlement. Concernant la démission du chef du parti, Iyadh Elloumi, Sadok Jabnoun a confirmé que le bureau politique avait rejeté cette démission, indiquant qu’un panel de sages avait été formé pour examiner cette crise. Et de poursuivre qu’il y avait un début de développements positifs concernant cette question.

Nadya Bchir