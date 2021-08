Safouan Ben Issa : L’investissement public est la solution pour redynamiser l’économie nationale

Le professeur universitaire Safouan Ben Issa, a déclaré que le prochain chef du gouvernement doit accorder la priorité aux dossiers brûlants dont notamment la crise sanitaire, la crise agricole et le stress hydrique.

Au micro de Walid Ben Rhouma, Safouan Ben Issa a indiqué, ce lundi 23 août 2021, que parmi les questions à traiter par le prochain chef du gouvernement est le celui de l’accord avec le FMI en rapport avec la masse salariale, ainsi que la restructuration des institutions publiques et le système des subventions.

D’après lui, il est indispensable de se pencher sur la gestion de la crise actuelle pour pouvoir s’en sortir avant d’entamer le processus de restructuration, d’autant plus que tous les secteurs en Tunisie traversent une crise aiguë.

Ben Issa a affirmé qu’il faut revoir l’équilibre des finances publiques, notant qu’il y avait eu des difficultés au niveau du versement des salaires des fonctionnaires publics durant cette conjoncture, en raison du remboursement des dettes extérieures.

Et d’ajouter que l’Etat joue également le rôle de l’investisseur public et que l’investissement public est le point de départ pour la redynamisation de l’économie. Or, l’Etat assure ses engagements d’une manière tardive, ces derniers temps, notant que l’ajustement des équilibres financiers demeure indispensable pour faire bouger la roue économique.