Sahbi Smara reçoit une menace terroriste

Le député Sahbi Smara a déclaré aujourd’hui, jeudi 22 juillet 2021, qu’il a été notifié par les autorités qu’il est sujet d’une menace terroriste. Dans une déclaration accordée au correspondant de la radio Express Fm Abdelmajid Jbili, il a affirmé qu’il croit absolument au rôle de l’institution sécuritaire et militaire dans la lutte contre le terrorisme.

S’agissant de la gestion de la crise sanitaire, Sahbi Smara a souligné que le pouvoir exécutif a échoué à prioriser les dossiers brûlants, à surmonter la crise économique et à mettre en place des mécanismes pour alimenter le budget de l’Etat.

Et de considérer que les déclarations du président de la Républiques sont équivoques et imprécises, indiquant que Kais Saied agit sans qu’il prenne le soin de comprendre ses priorités et ses exigences.

Évoquant le Parlement, il a signalé que les perturbations que traverse l’ARP nous rappellent la période des campagnes électorales.

Et d’ajouter que la présidente du PDL a commis des actes provocants à son encontre, et qu’elle ne s’est pas encore excusée, notant que ce que son comportement n’a rien à voir avec la politique vu qu’elle essaie d’accaparer et de s’approprier de la démocratie naissante et chancelante.