Said Aydi : La vaccination de 5 millions de tunisiens est possible d’ici la fin de l’été

L’ancien ministre de la santé, Saïd Aydi, a dit que l’instabilité au niveau du ministère de la santé depuis la révolution et jusqu’à présent, est l’un des facteurs qui ont aggravé la situation épidémique, rappelant que 16 ministres ont été nommés à la tête de ce ministère depuis 2011.

Il a indiqué aujourd’hui, vendredi 23 juillet 2021, lors de son passage dans l’émission Expresso, que l’ancien chef du gouvernement Habib Essid, a été le seul ministre qui a placé le dossier de la santé en tête de liste des préoccupations de son gouvernement, ajoutant qu’il faut prioriser ce dossier pour pouvoir surmonter la crise sanitaire.

L’ancien ministre de la santé a mentionné que la période du règne de Youssef Chahed était marquée par une grande instabilité au niveau des nominations à la tête du ministère de la santé, révélant que ce dernier lui a confié que le secteur sanitaire n’est pas assez crucial à l’image du secteur de transport public.

D’ailleurs, selon Saïd Aydi, près de 7% du budget de l’Etat sont consacrés au ministère de la santé, un pourcentage assez minime. Il est impossible, d’après lui, de procéder à de grandes réformes dans le domaine avec un tel pourcentage, appelant le gouvernement à le doubler pour qu’il atteigne au moins 15 %.

Compte tenu des circonstances actuelles et des chiffres alarmants enregistrés au quotidien, Aydi a souligné que la vaccination demeure notre seule bouée de sauvetage pour lutter contre la propagation du virus, et ce, à travers le renforcement des campagnes de vaccination mobiles, ajoutant qu’il est possible de vacciner près de 5 millions de personnes d’ici la fin de cet été.

Dans le même contexte, il a appelé à vacciner les enfants avant la rentrée scolaire et à se pencher sur la possibilité d’envisager une 3ème dose du vaccin pour les personnes sévèrement immunodéprimées.

Evoquant l’agression d’un médecin suite au décès d’un patient infecté par le Covid-19, Saïd Aydi a indiqué que la récurrence de ces incidents est dûe au blocage au niveau de l’adoption du projet de loi relatif aux droits des patients et à la responsabilité médicale, et ce, depuis près de 5 ans.