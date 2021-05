Salima Hachicha: 28 demandes de subvention dans le secteur des dattes sont en cours d’obtention

La directrice du Fonds de soutien aux exportations, Salima Hachicha a confirmé aujourd’hui, mardi 04 mai 2021, lors de son passage dans Ecomag, que les mécanismes du Cepex ainsi que de ses bureaux à l’intérieur et à l’extérieur de la Tunisie sont à la disposition de tous les exportateurs, sachant que le centre fonctionne de manière à soutenir et encourager les entreprises exportatrices. Elle a considéré que l’octroi du décaissement du Fonds de promotion des exportations est un mécanisme important mis en place par l’État au profit de l’exportateur tunisien afin de se positionner sur les marchés étrangers, en plus de soutenir la compétitivité des entreprises tunisiennes.

L’invitée d’Ecomag a fait part de la nécessité pour les exportateurs de leur verser les subventions de transport dès que possible, soulignant que le Cepex s’emploie à décaisser ces subventions dès que possible. Par ailleurs, elle a indiqué que la Maison de l’Exportateur n’est pas la seule responsable du fonds de soutien, elle a cependant la responsabilité de la bonne gestion de celui-ci, indiquant que toutes les décisions et mesures prises s’inscrivent dans le cadre d’un Comité consultatif pour la promotion des exportations.

En ce qui concerne le secteur des dattes, Salima Hachicha a déclaré qu’une décision annuelle de soutien direct est émise par le ministre du Commerce, dans le cadre de laquelle les pourcentages de subvention sont déterminés en fonction des destinations d’exportation cibles. Et de poursuivre que les pourcentages sont décidés à l’avance en coordination avec le Groupement Interprofessionnel des dattes, et sont également contestés sur la base des statistiques de la saison d’exportation des dattes, fournies par les exportateurs des dattes.

Salima Hachicha a considéré l’année 2020 comme une année exceptionnelle et que le 13 novembre 2020 a été fixé comme dernière date limite pour la soumission des dossiers de soutien. Et d’ajouter que 68 entreprises ayant demandé une subvention de soutien, dont 28 sont jusqu’à ce jour en cours de décaissement. Quant au reste des dossiers est en cours d’étude et de traitement, et leur approbation sera achevée dans les délais les plus brefs.

Nadya Bchir