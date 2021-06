La directrice générale du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique, Mme Saloua Abdelkhalek, a indiqué que la troisième édition de la Foire nationale du livre tunisien sera organisée du 17 au 27 juin 2021 avec la participation d’un grand nombre de maisons d’édition tunisiennes.

L’invitée de l’émission 19/21 a signalé que la numérisation du secteur culturel demeure insuffisante vu la multitude des failles au niveau de la mise en œuvre de cette stratégie,en indiquant que l’amélioration des services numériques dans ce domaine et dans les différentes institutions culturelles est de plus en plus indispensable.

Elle a ajouté que la participation du centre, sera marquée cette année par un projet culturel numérique à travers l’adaptation audio de certains livres, dont notamment le fameux livre de l’écrivain tunisien Ali Douagi, “Longues, longues étaient mes nuits à cause de lui”, enregistré par d’éminents acteurs tunisiens à l’instar de Raouf Ben Omar et de Chekra Rameh.

Elle a fait savoir dans le même contexte, qu’une série de livres audios intitulée “par ses voix” (au féminin), est en cours de préparation, en appelant les startups désirant lancer de pareils projets à contacter le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique.