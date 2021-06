Sami El-Mourali : La découverte de la première contamination par le variant indien du Covid-19 en Tunisie

Lors de son intervention dans le programme Expresso du mercredi 23 juin 2021, Sami El Mourali, membre du comité scientifique, chef du service des examens fonctionnels et de réanimation cardiaque, et chef de la commission médicale de l’hôpital de Rabata, a déclaré que la première contamination par le variant indien du Covid-19 a été découverte en Tunisie.

Il a souligné que l’État doit mobiliser des fonds suffisants afin de procéder au séquençage, en particulier dans les zones d’endémie, étant donné que la santé et la sécurité nationale sont menacées en raison du taux élevé de cas positifs et de la propagation du Coronavirus.

L’invité d’Expresso a souligné que la capacité des hôpitaux dans certaines zones touchées dépassait 100%, considérant que le taux national d’immunité collective ne dépasse pas 30%, dans les zones touchées, ce taux est bien plus faible.

Sami El Mourali a mis l’accent sur la possibilité de la présence d’autres variants en Tunisie, considérant que la propagation du Coronavirus était le résultat de rassemblements, de fêtes et de mariages, et du non-respect des protocoles sanitaires, en plus de la non-application des mesures préventives.

Et de poursuivre que depuis le mois d’avril jusqu’à maintenant, 70 décès sont enregistrés quotidiennement par Covid-19, soulignant la nécessité de préserver l’établissement de santé et de respecter les décisions et les mesures préventives afin de limiter la propagation du virus.