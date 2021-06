Sami Mourali : Il s’agit plutôt du variant brésilien et les opérations de séquençage sont toujours en cours.

Le membre du Comité scientifique, chef du service des examens fonctionnels et de réanimation cardiaque, et chef de la commission médicale de l’hôpital de Rabata, Sami Mourali, s’est excusé du lapsus qu’il a commis, lors de son intervention dans l’émission Expresso, ce mercredi 23 juin 2021, en clarifiant qu’il s’agit plutôt d’un cas isolé du variant brésilien et non pas du variant indien.

Il a indiqué que les opérations de séquençage sont toujours en cours.