Sami Tahri: Le gouvernement prend des mesures qui ne sont douloureuses que pour le citoyen

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail, Sami Tahri a déclaré aujourd’hui, lundi 7 juin 2021, en marge de la réunion élargie du bureau exécutif pour examiner la situation générale du pays et la situation interne du syndicat, que la crise politique, économique et sociale s’aggrave et a été exacerbée par les récentes mesures du gouvernement, notamment celles liées à l’augmentation des prix des matières de base.

Sami Tahri a ajouté que ces augmentations n’avaient été discutées avec aucun parti social. Il a indiqué que le gouvernement, lors de sa récente visite à Washington, a pris des engagements dont la population ne sait rien, ce qui pourrait contribuer à enfoncer davantage le pays et à appauvrir la population.

Le SG adjoint de l’UGTT a clairement indiqué que la Centrale syndicale prendra des mesures si le gouvernement ne recule pas face à ces augmentations et mesures impopulaires. Il a indiqué que plusieurs parties ont fourni des rapports alarmants sur la situation épidémiologique dans de nombreux gouvernorats face au silence du gouvernement et au manque d’accélération du processus de vaccination.

Sami Tahri a déclaré que le gouvernement prenait des mesures qui ne sont douloureuses que pour le citoyen et non douloureuses pour les employeurs, les politiciens et les décideurs défaillants qui se dérobent à leurs responsabilités.