Samir Majoul: L’UTICA ne négocie pas pour renverser les gouvernements, mais plutôt pour créer des opportunités de richesse et de croissance

Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, a déclaré sur les ondes de radio Express FM, jeudi 3 juin 2021, que se concentrer sur la diplomatie économique permettra à l’économie tunisienne de bénéficier davantage du côté français et d’exploiter le cadre politique. Il a ajouté que le nombre d’entreprises françaises investissant en Tunisie a jusqu’à présent dépassé les 1 500.

Et de souligner: « L’UTICA ne négocie pas pour renverser les gouvernements et interférer dans l’aspect politique, mais plutôt pour créer des opportunités de richesse et de croissance. » Samir Majoul a ajouté que le rôle de la Centrale patronale a toujours été de soutenir les gouvernements sur la base d’un partenariat autour d’un programme économique et de développement,.

Il a expliqué que la critique de l’UTICA à l’égard du gouvernement est d’usage, et ce, dans le cadre du travail de l’organisation afin de préserver la pérennité des entreprises. Concernant la visite de la délégation du gouvernement tunisien à Washington, Samir Majoul a souligné : « Nous attendons de toutes les parties qu’elles abandonnent la logique des lignes rouges dans les processus de réforme. »