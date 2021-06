Samit Dilou: Toute Constitution peut être sujette à amendement mais pas à condition

Samir Dilou, député et leader du mouvement Ennahda, a souligné que le défi auquel les autorités sont aujourd’hui confrontées est d’empêcher l’effondrement du système de santé, face au nombre croissant de patients Covid, et la capacité de l’État à supporter le fardeau de l’épidémie, ajoutant: « Nous avons atteint la capacité maximale de supporter l’État. »

Le député Samir Dilou, présent aujourd’hui, vendredi 25 juin 2021, au programme Expresso, a appelé à l’adoption de centres de vaccination mobiles et à se rapprocher des citoyens dans diverses régions et quartiers, sans attendre ceux qui ne se sont pas inscrits pour se faire vacciner centres, et s’inscrire dans le système de vaccination.

Il a déclaré qu’il n’y avait pas de programme clair de coopération et de coordination entre les acteurs politiques, ajoutant que le précédent dialogue national, lui non plus, ne portait pas sur un programme. L’invité du programme Expresso, a souligné que les changements sociaux majeurs se font au niveau de la culture, et a estimé qu’il n’est pas possible d’évaluer une situation antérieure en se basant sur une situation ultérieure, ajoutant que certaines évaluations, telles que celles du passé, devraient être fondées sur un discours serein et non sur des différends politiques.

Le leader du mouvement Ennahda a ajouté que toute Constitution est sujette à amendement, mais qu’elle ne peut pas être soumise à amendement après deux ou trois ans. S’agissant de la crise économique dans le pays, Samir Dilou a estimé qu’elle est le résultat des cumuls passés et des contraintes régionales et internationales, ainsi que des performances du gouvernement et de la situation politique, institutionnelle et constitutionnelle d’autre part.

Samir Dilou a souligné que le plafond de liberté est plus élevé que le plafond de responsabilité et le volume des attentes est bien supérieur à la capacité de réponse.