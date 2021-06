Sayed Blel: Le système de protection sociale en Tunisie doit être revu et l’identifiant unique établi

L’ancien conseiller auprès de la Présidence du Gouvernement et expert en affaires sociales, Sayed Blel a déclaré aujourd’hui, lundi 14 juin 2021, lors de sa présence dans l’émission Expresso, à propos de « Poser un socle national pour la protection sociale », que le système de protection en Tunisie est constitué des systèmes contributifs participant à la sécurité sociale, qu’il s’agisse de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.

Il a indiqué que des réformes majeures ont été menées dans le système d’assurance maladie afin que son axe principal soit le citoyen et ce, sur la base de l’amélioration de la couverture sociale et de la santé. Sayed Blel a ajouté que les systèmes de cotisations sociales souffrent d’un important déficit, que ce soit dans les systèmes de retraite ou dans le système d’assurance maladie.

Il a également indiqué qu’il existe des systèmes non contributifs, qui sont des systèmes au profit des familles nécessiteuses et à faible revenu, soulignant que ceux-là sont subventionnés par l’État, car il y a environ 240 000 familles bénéficiant d’une subvention de 180 dinars.

Sayed Blel a souligné la nécessité de revoir le système de protection sociale en Tunisie, en se référant à la recommandation faite par l’Organisation mondiale du travail en 2016, qui stipule la nécessité de passer au socle national de protection sociale, expliquant que chaque pays met en place ce socle selon ses capacités financières.

L’expert en affaires sociales a confirmé que ce terrain se prépare depuis 2011, et des visions ont été présentées sur la manière de l’implanter en Tunisie. Et de poursuivre que le système basé sur l’identifiant unique doit être établi.