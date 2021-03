Selim Bouzguenda: Nous visons à produire 72% des médicaments en Tunisie d’ici 2025

“L’objectif de la Chambre des fabricants de produits pharmaceutiques est d’atteindre, d’ici 2025, l’exportation de 40% de ce qu’elle fabrique” a déclaré, Selim Bouzguenda, trésorier de la Chambre des fabricants de produits pharmaceutiques, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, mercredi 17 mars 2021. Il a ajouté:” Depuis 2014, nous exportons 10% de ce que nous fabriquons, et en 2017, nous avons atteint 17%, mais nous sommes revenus à 16% en 2020 en raison de la pandémie de covid-19.”

Selim Bouzeguenda a souligné que la valeur actuelle des exportations pharmaceutiques est de l’ordre de 172 millions de dinars, faisant que le ratio ait doublé en 7 ans. Et de poursuivre :” Nous aspirons d’ici 2025 à atteindre 800 millions de dinars, et nous sommes exposés chaque année à des obstacles qui nous ont fait retarder pour atteindre nos objectifs. Malgré cela, notre secteur reste un secteur stratégique.”

L’invité d’Ecomag a souligné que la sous-traitance est incluse dans la part de fabrication des médicaments, mais pas dans une large mesure, car elle ne dépasse pas 10%. Et d’indiquer que de nombreux produits sont fabriqués à 100% en Tunisie et le sont en Afrique et en Libye, soulignant: “ La Tunisie est l’un des premiers fabricants en Afrique de l’Ouest en particulier.”

Dans le même registre, Selim Bouzguenda a expliqué que le niveau d’exportation par rapport au niveau de la production est ce qui met en évidence l’importance du secteur. “En effet, nous aspirions à exporter 20% en 2021, mais nous avons fini par exporter 16% en 2020 à cause de la crise sanitaire » a-t-il souligné.

De plus, il a déclaré que le deuxième pays vers lequel sont destinées les exportations après la France, est la Libye, soulignant: “Le seul obstacle que nous avons rencontré est la fermeture des frontières ou encore les problèmes politiques qui surviennent à chaque fois. À part cela, la valeur de ce que nous exportons vers ce pays était de l’ordre de 50 millions de dinars, baissant à 35 millions de dinars par an, en raison de la crise du Covid.”

A propos de l’entrée des médicaments tunisiens en Afrique de l’Ouest via la France, Selim Bouzguenda a déclaré: « C’est une méthode souhaitable, non imposée, et c’est ainsi que fonctionne le système. La France dispose des plates-formes et des mécanismes nécessaires pour cela, et la Tunisie peut jouer ce rôle dans les années à venir grâce à un accord de partenariat entre le public et le privé.”

L’invité d’Ecomag a souligné, par ailleurs, que le secteur pharmaceutique fournit 9 000 emplois, et vise à créer 4 000 emplois supplémentaires d’ici 2025. Et d’ajouter qu’en 2020, le poids du secteur pharmaceutique est estimé à 2 700 millions de dinars, dont 2 000 millions dans le secteur privé et 700 millions de dinars dans le secteur public.

Dans un autre propos, Selim Bouzguenda a déclaré: “52% des médicaments en Tunisie sont fabriqués localement, et nous espérons atteindre 72% en 2025”, notant que 8 boîtes sur 10 vendues dans les pharmacies en Tunisie sont fabriquées localement, niant qu’il y ait des contrefaçons de médicaments.

Nadya Bchir