Séminaire d’Africa Solar: Le photovoltaïque ne représentera plus un secret pour vous

Le photovoltaïque représente, aujourd’hui, une opportunité pour les PME tunisiennes. Ses atouts sont innombrables : baisse des coûts de production, amélioration de la compétitivité et Visibilité sur les charges d’exploitation.

Toute entreprise publique ou privée, et collectivité locale raccordée au réseau électrique national en Moyenne ou Haute Tension (MT-HT), pourrait aspirer à l’autoproduction de l’électricité.

Qu’elles opèrent dans l’industrie, l’agriculture ou le tertiaire, les entités économiques ont beaucoup à gagner, à opter pour cette technologie propre et inépuisable. La procédure est simple : Une demande devrait être déposée auprès du ministère de l’Energie des Mines et de la Transition Energétique ; une fois l’accord accordé, l’établissement en question pourrait procéder à l’installation de l’équipement nécessaire à l’autoproduction MT/HT de l’électricité.

Pour clarifier davantage ce processus, et anticiper les attentes et interrogations des clients, Africa Solar et ses partenaires organisent le mercredi 23 juin 2021 à l’hôtel Movenpick Lac 1, un séminaire autour du thème « Le Photovoltaïque raccordé au réseau MT, cadre légal, procédures admiratives, avancées technologiques, Financement et incitations ». Y seront présents des représentants du ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition Energétique, la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG), l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME), la GIZ, les banques (UIB et AMEN Banque) et l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

A l’ouverture de cette rencontre, M. Mongi Marzouk, ancien ministre de l’Energie des Mines et de la Transition Energétique, fera une présentation de mix Energétiques en Tunisie. La parole sera donnée par la suite à M. Salah Ben Youssef, ancien ministre de l’Industrie, pour présenter le cadre légal régissant les projets photovoltaïques raccordés au réseau.

Un débat s’en suivra où les conférenciers auront à répondre aux questions de l’assistance sur tout ce qui a trait aux énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, et à clarifier les démarches à suivre, en vue de la réalisation d’un projet d’autoproduction de l’électricité raccordée au réseau Moyenne ou Haute Tension (MT-HT).

L’autre volet de ce séminaire sera dédié au financement. L’ex-président de l’APTBEF et du conseil de surveillance de l’Amen Banque, M. Ahmed El Karam, prononcera le mot d’ouverture de ce panel portant sur les programmes de financement, les incitations et les avantages préférentiels accordés par les banques, pour l’investissement dans ce projet.

Au terme de ce séminaire, le processus concrétisation du projet, sous ses différents aspects, ne représentera plus un secret pour vous. Ce sera un prélude à notre future coopération, où l’on vous assure un accompagnement, une assistance et une installation correspondant exactement à vos besoins.

Quelle que soit la dimension de votre projet, AFRICA SOLAR vous propose des solutions sur mesure avec l’ambition de produire le kWh d’électricité le plus propre, le plus fiable et le plus rentable. Elle vous donne l’opportunité de combiner la valorisation de votre patrimoine bâti à long terme et la contribution pour le développement durable.

AFRICA SOLAR vous garantit une installation optimisée dans les meilleurs délais, à la faveur de nos équipes d’experts, ayant une maîtrise éprouvée des projets de centrales PV, à toutes leurs étapes.