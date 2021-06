seulement 3,6% des Tunisiens sont immunisés contre le Covid-19, un taux faible par rapport à la moyenne mondiale

Dr Yamen Al Ayed, président de l’Association tunisienne pour la santé et la sécurité environnementale, a déclaré que la Tunisie s’est noyée dans les décès et ne s’est pas noyée dans les vaccins, comme l’a déclaré le ministre de la Santé Faouzi Mahdi.

Il a ajouté, lors de son intervention mardi 22 juin 2021, dans l’émission 19/21, que la Tunisie a une nouvelle fois franchi le seuil des 100 morts en seulement 24 heures, indiquant que la mort frappe partout en Tunisie, et les chiffres effrayants réapparaissent.

L’invité du 19/21 a déclaré que la Tunisie traverse actuellement le point culminant de la quatrième vague, et a mis en garde contre la re-propagation de l’épidémie dans la capitale et les régions côtières, étant donné que le nombre de patients et de décès est actuellement plus élevé dans les régions de l’intérieur.

S’agissant de la campagne nationale de vaccination, le responsable de l’Association tunisienne de sécurité sanitaire et environnementale a estimé que le citoyen tunisien n’est pas conscient de l’intérêt de la vaccination d’une part, et les autorités sanitaires d’autre part n’ont pas fait le nécessaire afin d’éduquer les citoyens, ajoutant : « Il n’y a pas de retour à la vie normale sans vaccination, de surcroît face à un gouvernement incapable de mettre en œuvre les procédures nécessaires et l’insouciance des citoyens. »

Dr. Yamen Al Ayed a expliqué que jusqu’à présent 3 milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été utilisées dans divers pays du monde, et environ 800 millions de personnes ont reçu deux doses du vaccin, soit 10% de la population mondiale, ajoutant que seulement 3,6% des Tunisiens sont immunisés contre le Coronavirus, ce qui représente un taux faible par rapport à la moyenne mondiale.