SICAM confirme sa position de pionnière dans le domaine de l’industrie des conserves alimentaires

Grâce à la marque SICAM, pionnière dans le domaine de l’industrie des conserves alimentaires, la Tunisie s’est hissée à la première place du classement des pays africains et arabes producteurs de tomates de conserve, et à la 9ème place mondiale.



La société tunisienne SICAM occupe désormais la 24ème place dans le classement mondial du TOP 50 des sociétés productrices de tomates d’industrie.



SICAM vient, par ailleurs, de glaner le prix du meilleur produit de l’année en Tunisie pour l’excellente qualité de ses conserves alimentaires, à savoir les tomates, la harissa et la confiture.



Ces distinctions dénotent l’excellente qualité des produits SICAM et la confiance des Tunisiens dans ces produits.

La société s’est toujours distinguée grâce à un personnel hautement qualifié, très performant et solidaire, ainsi que par des techniques de transformation des plus modernes au monde.



Il est à rappeler que SICAM est le premier producteur de tomates de conserve en Tunisie, de harissa et de confiture et ses produits sont exportés vers de nombreux pays à travers le monde.