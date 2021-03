Signature du contrat de subvention pour le financement d’un projet collaboratif à Médenine

C’est sous l’égide du Gouverneur de Médenine que s’est tenue la cérémonie de signature du contrat financement du projet collaboratif entre l’Office de Développement du Sud [ODS] et le groupement interprofessionnel des produits de pêche [GIPP], ce jeudi 11 mars 2021, au siège du gouvernorat.

Ce projet collaboratif vise à contribuer au développement de la filière pêche dans le gouvernorat de Médenine.

Une subvention de plus de 1,6 million de Dinars financée par l’Union européenne a été accordée pour la mise en œuvre de ce projet visant à :

-Améliorer le dialogue et la collaboration multiacteur dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture dans le gouvernorat de Médenine en vue de promouvoir la gestion durable des ressources halieutiques.

-Contribuer à l’amélioration de la qualité et de la mise à niveau des embarcations de la pêche artisanale en conformité avec les mesures de gestion durables applicables à chaque pêcherie.

-Diversifier la valorisation des produits de la pêche et renforcer les capacités des acteurs au niveau de la maîtrise technique, l’accès aux marchés et le respect des mesures de gestion durable applicables aux pêcheries.

La plateforme de dialogue public-privé, initiée par le Programme Irada dans la région, a identifié la filière pêche comme filière prioritaire vu ses potentialités et son importance économique à l’échelle régionale et même nationale (la région de Médenine représente plus de 16% de la production nationale des produits de la pêche). Une étude d’élaboration d’un plan d’action de développement de la filière pêche et aquaculture dans le gouvernorat de Médenine a été réalisée et validée par les acteurs privés et publics.