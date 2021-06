Slim Besbes : La création de la richesse et la réactivation de la machine de production pour faire face à la problèmatique de l’endettement

L’ancien ministre des finances, Slim Besbes, a déclaré ce vendredi 18 juin 2021, au micro de la radio Express Fm, que le problème de l’endettement est induit par la multitude des politiques et des voies contradictoires suivies par l’Etat tunisien.

D’un côté, une politique économique visant la création de la richesse, et le développement en vue de renflouer les caisses de l’Etat. D’un autre côté, une politique sociale basée sur la satisfaction des demandes et d’une levée progressive et douce des subventions pour apaiser les tensions d’une société au bord d’une explosion. Force est de constater dans ce cas, que ces deux politiques ne vont pas de pair selon l’invité de l’émission Ecomag.

Il a mentionné à cet effet que le surendettement n’a pas été accompagné d’un plan de développement économique, en notant que l’inaptitude de l’Etat à booster le développement économique aura indubitablement des répercussions négatives, dans la mesure où cela a engendré une inflation monétaire et une dépréciation du dinar tunisien. En conséquence, des dettes impayées et un déficit budgétaire énorme.

“Les solutions de sortie de crise ne sont pas des solutions d’ordre financier. Ce sont plutôt des solutions économiques orientées vers la suppression des obstacles et des entraves qui freinent le développement et l’investissement en Tunisie”, a-t-il précisé.

Concernant la diminution des importations, il a expliqué que cela pourrait manifestement paraître comme un indice positif. En revanche, cela n’est pas évident étant donné que cette diminution a essentiellement touché les matières premières et les équipements industriels exploités pour relancer le secteur économique.

L’invité de l’émission Ecomag a souligné à cet égard, que la seule issue pour aider le pays à sumenter cette crise et alléger le poids des dettes qui ne font qu’enfler, consiste dans la création de la richesse et la réactivation de la machine de production, et ce notamment dans le secteur des phosphates, des énergies renouvelables, et de l’agriculture, abstraction faite des industries liées au marché européen, et du secteur touristique lourdement affecté par la situation pandémique.

Et d’ajouter : “ Le plan de sauvetage économique est intimement lié à l’instauration d’une certaine stabilité politique. Il est de surcroît tributaire du consensus entre les organisations nationales et la société civile”.

Et d’enchaîner : “ Face à une économie très mal en point, il est impératif de rassurer les bailleurs de fonds internationaux en œuvrant à améliorer le climat des affaires, en vue de les persuader que la Tunisie est encore en mesure, en dépit de ce chaos, satisfaire ses engagements et payer ses dettes”.