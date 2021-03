Sofiane Hemissi: Vers l’annulation de plus de 80% des documents des actes d’états civil avant la fin de l’année

“Nous visons à faire annuler plus de 80% des actes d’état civil avant la fin de l’année, ainsi qu’à généraliser le service de contenu électronique à tous les services administratifs en Tunisie”, a confirmé Sofiane Hemissi, directeur générale du développement des systèmes d’information au sein du Ministère des Affaires locales, aujourd’hui 24 mars 2021, sur les ondes de radio Express FM.

Sofiane Hemissi a poursuivi: “Nous avons lancé il y a un an et demi la digitalisation des services les plus importants pour les groupes locaux à travers de nombreux projets, y compris la réduction des documents d’état civil comme la digitalisation des permis de construire et la suppression de la signature légalisée.” Il a ajouté, en outre que le projet de réhabilitation du système de gestion de l’état civil fonctionne sur certains services tels que le contenu électronique.

Dans le même propos, l’invité d’Expresso a souligné que ce système est l’un des plus grands systèmes civils existants, car ce sont 500 sites qui sont concernés par l’extraction de documents chaque jour, et l’enregistrement des naissances, des décès, des mariages, etc. Sofiane Hemissi a déclaré de même que l’état civil représente un trésor d’information insuffisamment exploité, il représente le statut du citoyen, et ces données peuvent être exploitées par l’Institut national de la statistique.

Sofiane Hemissi a expliqué que le ministère vise à se débarrasser définitivement du registre papier, sachant que l’obstacle juridique réside dans le fait de devoir travailler selon les deux systèmes, numérique et papier.

« Ce contrat durera 15 mois et les travaux débuteront à partir de la semaine prochaine, l’accent est désormais mis sur ce qui compte pour les Tunisiens à l’étranger en accélérant la délivrance des actes d’état civil, tandis que la deuxième priorité se concentre sur l’enregistrement électronique des naissances et des décès » a indiqué Sofiane Hemissi.

Nadya Bchir