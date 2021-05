Sonia Ben Cheikh: Il faut activer le partenariat public-privé dans le domaine de la Santé, sous l’égide de l’Etat

L’ancienne ministre de la Santé et secrétaire générale du parti Tahya Tounes, Sonia Ben Cheikh a déclaré aujourd’hui, vendredi 07 mai 2021, lors de son passage au programme Expresso, que dans cette situation épidémiologique, il doit y avoir une vision et une stratégie dynamique pour affronter le virus Corona.

Elle a ajouté: « Si un confinement général est approuvé pendant les jours de l’Aïd Al-Fitr, nous sauverons de nombreuses personnes de l’infection« , expliquant qu’il est également nécessaire d’approuver l’interdiction de déplacement entre les villes. Sonia Ben Cheikh a souligné la nécessité que les mesures approuvées par le gouvernement soient surveillées et appliquées.

L’invité d’Expresso a ajouté que des solutions doivent être trouvées notamment à travers la mise en application du partenariat entre le secteur public et le secteur privé sous l’égide de l’Etat, du ministère des Affaires sociales et de la présidence du gouvernement. Elle a indiqué également que le citoyen doit être conscient de la gravité de la situation épidémique, et que les mesures préventives doivent être respectées: “Le port d’un masque est une solution efficace qui permet de faire face à la pandémie et limiter la propagation du virus.”

Sonia Ben cheikh a confirmé, concernant la décision d’arrêter l’activité chirurgicale dans toutes les spécialités pour les cas non urgents et les maladies cancéreuses pendant une période d’un mois, qu’il n’est pas possible d’appliquer cette suspension quant aux maladies cancéreuses. Et de poursuivre que le ministre de la Santé a pris cette décision en raison du manque d’oxygène dans les hôpitaux et considérant qu’après chaque opération le patient doit être placé dans des salles de réanimation.

Dans un autre propos, l’ancienne ministre de la Santé a indiqué en ce qui concerne les négociations avec le Fonds monétaire international, que les réformes imposées par celui-ci, sont des réformes que la Tunisie revendique depuis de nombreuses années car elles représentent 80% de la solution pour sortir de la crise.

