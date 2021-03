Soutien d’AMEN BANK en faveur de l’hôpital Charles Nicolle

Au cours de l’année 2020 et face à la pandémie du COVID-19, des mesures exceptionnelles ont été initiées par AMEN BANK, pour soutenir les efforts nationaux de solidarité afin de faire face aux répercussions économiques, sociales et sanitaires engendrées par cette pandémie.

En 2021, la Tunisie subit encore la propagation de plus en plus importante de la COVID-19, qui depuis une année, a touché de plein fouet, le secteur de santé tunisien et particulièrement les soins intensifs dans les hôpitaux. AMEN BANK, consciente de ses responsabilités et forte de ses valeurs de la bonne espèce, que sont principalement la solidarité, l’intégrité, l’engagement, l’éthique et le professionnalisme, s’est engagée à prendre en charge une partie des besoins urgents de l’hôpital Charles Nicolle, qui fait face depuis le début de la pandémie mondiale de la COVID-19, comme la plupart des établissements publics de santé en Tunisie, à un besoin de plus en plus important en équipements.

C’est dans ce cadre, qu’AMEN BANK a voulu répondre favorablement à l’une des urgences absolues de l’hôpital Charles Nicolle, en prenant en charge l’acquisition de 23 lits électriques à une articulation.

Le soutien d’AMEN BANK à l’hôpital Charles Nicolle constitue un pas supplémentaire dans sa politique « Responsabilité Sociétale des Entreprises » et démontre une fois encore qu’elle est fidèle à sa stratégie de solidarité et de citoyenneté.