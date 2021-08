Taieb Bahri : La pénurie des barres de fer est une crise ‘provoquée’ pour faire augmenter les prix

Le secrétaire général de la Fédération générale du bâtiment et du bois relevant de l’UGTT, Taieb Bahri, a indiqué aujourd’hui, le 24 août 2021, que la pénurie du fer à béton dans les marchés n’a pas été engendrée par la cessation de production de cette matière. Il s’agit plutôt d’une fausse crise induite par la volonté de certains producteurs d’augmenter les prix du fer de construction. Ce qui sera de nature à favoriser la spéculation et la monopolisation de cette matière.

Lors de sa présence dans l’émission Expresso, Taieb Bahri a révélé que le fer est stocké dans des lieux et des entrepôts inconnus qui ne respectent pas les normes de stockage, notant que cette crise va impacter les institutions nationales légalement organisées et qui emploient un grand nombre d’agents et d’ouvriers menacés par l’ombre du chômage. Dans la même optique, il a signalé que la flambée des prix de ces matériaux touchera directement le citoyen tunisien vu ses répercussions sur le prix des bâtiments.

Et d’ajouter que la Fédération générale du Bâtiment et du bois a publié un communiqué mettant l’accent sur la nécessité d’intensifier les opérations du contrôle des circuits de distribution.