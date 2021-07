Talel Badri : J’espère que la déclaration du chef du gouvernement relative à l’annulation des congés des médecins est un lapsus!

Le secrétaire général adjoint du syndicat des médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens hospitalo-universitaires, Pr Talel Badri, a espéré que la déclaration du chef du gouvernement concernant l’annulation des congés annuels des médecins, soit un lapsus.

Lors de son passage dans le programme Le Grand Express, Talel Badri a signalé que le gouvernement n’a pas assumé sa responsabilité dans la gestion de la crise sanitaire, notant que la situation épidémique est alarmante et que plusieurs défaillances et dépassements ont été constatés.

Pr Badri a fait savoir que les congés annuels sont programmés d’avance et qu’ils ne requièrent pas l’intervention d’une autre autorité, vu qu’ils font l’objet d’un commun accord entre les médecins. L’invité de l’émission Le Grand Express a déploré les erreurs de communication répétitivement commises par le gouvernement depuis la propagation du coronavirus.

Il est à rappeler que le secrétaire général du syndicat des médecins, des médecins dentaires et des pharmaciens de la santé publique, Nouredine Ben Abdellah, a affirmé aujourd’hui au micro de la radio Express Fm, que les déclarations du chef du gouvernement Hichem Méchichi relatives à l’annulation des congés annuels des médecins est une décision improvisée et non étudiée.