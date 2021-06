Tarak Chaâbouni : 20% des entités touristiques n’ouvriront pas leurs portes cet été.

Lors de son passage dans l’émission Ecomag, le membre de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie et président de la Commission environnement et développement durable, Tarak Chaabouni, a déclaré, ce jeudi 24 juin 2021, au micro de la radio Express Fm, que le tourisme tunisien croule sous l’une des pires crises depuis l’indépendance, une crise sans précédent depuis la deuxième guerre mondiale.

Il a ajouté que la situation des entités touristiques est déplorable et que 20% desdites entités n’ouvriront pas leurs portes cette saison estivale et ne bénéficient, jusqu’alors, d’aucune subvention.

L’invité du programme Ecomag a fait appel à la mise en place d’une stratégie de réforme globale, qui prendra en considération les intérêts de tous les intervenants dans le secteur touristique.

Il a valorisé à cet effet « l’empathie exprimée par les autorités politiques envers les opérateurs économiques et la masse salariale de ce secteur gravement affecté par la crise sanitaire », en ajoutant que ce secteur a fait l’objet d’une restructuration depuis quelques années. Il reste que cette démarche a été récemment freinée. Cela s’explique en partie, selon ses dires, par la succession de plusieurs ministres à la tête du ministère du tourisme, par l’incohérence des stratégies mises en place dans ce secteur et par la politique générale du pays.

“Nous sommes une civilisation de discours et de paroles et non pas une civilisation de réalisation”, a-t-il regretté.

Le président de la Commission environnement et développement durable, a souligné que le tourisme tunisien saigne depuis 2003 et nécessite des investissements lourds, en rappelant que la rentabilité des entités touristiques pendant les années 70 et 80 dépasse de loin sa rentabilité au cours de ces dernières années.

Évoquant la relation avec le secteur bancaire, il a considéré que les banques tunisiennes n’ont accordé que des crédits à court terme aux entités touristiques et n’ont pas vraiment été d’une grande aide pour le secteur tunisien.