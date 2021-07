Tarek Ben Naceur, directeur général de la santé de Tunis, a déclaré, lors de son passage dans l’émission 18-20, ce vendredi 2 juillet 2021, que le nombre des contaminations enregistrées est de plus de 400 cas par jour, indiquant que le nombre des décès au gouvernorat de Tunis est en hausse.

Il a noté que 656 patients sont actuellement admis dans les différents hôpitaux et cliniques privées du gouvernorat, dont 142 personnes sont placées en réanimation et 32 sont sous respiration artificielle.

Le directeur général de la santé de Tunis a rappelé que le variant indien est très contagieux et touche les tranches d’âge les plus jeunes. Malgré la virulence de ce variant, il a regretté que les tunisiens ne respectent pas à vrai diresles protocoles sanitaires et ne portent pas les masques.

Et d’ajouter que les tunisiens doivent s’inscrire sur la plateforme Evax pour se faire vacciner et se conformer aux mesures préconisées par le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus.

Rappelons que 5882 nouvelles contaminations et 114 décès ont été enregistrés le 1 juillet 2021 suite à la réalisation de 18529 analyses effectuées,selon le communiqué du ministère de la santé, selon lequel 1080 nouvelles contaminations et 19 décès ont été recensés dans le gouvernorat de Tunis durant les dernières 24 heures.