Tarek Chaâbouni: 20% des établissements touristiques n’ouvriront pas leurs portes cet été

Tarek Chaâbouni, membre de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie et président du Comité national pour l’environnement et le tourisme durable, a confirmé que le secteur du tourisme en Tunisie connaît la situation la plus difficile jamais enregistrée et que la crise du Coronavirus est une crise sans précédent.

Il a ajouté lors de son intervention aujourd’hui, jeudi 24 juin 2021, dans le programme Ecomag à l’occasion de la programmation spéciale que la situation des établissements touristiques est proche du chantier, et 20% d’entre eux n’ouvriront pas leurs portes cet été, car ne disposant pas du financement minimum.

Tarek Chaâbouni a appelé à ce que les perspectives de réforme soient globales et prennent en compte tous les acteurs du secteur du tourisme. Il a également ajouté que le secteur a nécessité une restructuration pendant de nombreuses années, mais les étapes ont été lentes depuis le début des années 2000 et arrêté à ce stade.

Et de poursuivre que le changement fréquent des postes de décision au sein du ministère du Tourisme et l’incohérence du secteur dans son ensemble ou du pays en général entravaient toutes les tentatives de réforme, ajoutant : « Notre problème est que nous sommes une civilisation moderne et non une civilisation de l’accomplissement. »

L’invité de l’émission Ecomag a estimé que le secteur du tourisme est sinistré depuis 2003, et a besoin de lourds investissements, considérant que la rentabilité dans les années 70 et 80 était plus élevée qu’aujourd’hui et les taux d’intérêt sur les prêts étaient plus bas.