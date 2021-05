Tout nouveau produit est un défi à relever pour la Tunisie, dixit Rim Makhloufi

Rim Makhloufi, Directeur général adjoint du groupe CHO, a confirmé aujourd’hui, jeudi 06 mai 2021, que le groupe a été lancé depuis 1996 en établissant une vision claire, soulignant que celle-ci est basée sur le produit depuis le début de part la distribution et la fabrication, en plus de collaborer avec des entreprises en vue d’encourager le positionnement de l’huile d’olive tunisienne sur le marché mondial.

L’invitée d’Expresso a confirmé que, grâce à cette vision, l’entreprise s’est développée et il est possible aujourd’hui de parler d’une marque internationale d’huile d’olive de haute qualité, en plus des produits cosmétiques à l’huile d’olive que le groupe fabrique.

Rim Makhloufi a évoqué la qualité des olives “Al Chaâl”, car grâce à des recherches et des expériences, des travaux ont été menés pour développer l’huile d’olive tunisienne. Elle a déclaré: « Tout produit est un défi non seulement pour le groupe, mais aussi pour la Tunisie. Le succès du produit crée une dynamique aussi bien pour l’entreprise et l’économie nationale« .

Nadya Bchir