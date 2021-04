Un don japonais d’un million de dollars accordé à la Tunisie

Les relations tuniso-japonaises, et les moyens de les soutenir et de les développer dans de nombreux domaines, ont été au centre de la rencontre qui a réuni cet après-midi, mardi 27 avril 2021, le chef du gouvernement Hichem Mechichi au Palais du Gouvernement à la Kasbah avec l’ambassadeur du Japon à Tunis Shinsuke Shimizu.

A cette occasion, le chef du gouvernement a salué les relations de coopération et d’amitié existant entre les deux pays, appréciant le soutien du Japon à la Tunisie et ce, dans ses programmes de développement depuis l’indépendance. Hichem Mechichi a également souligné, dans un communiqué rendu public mardi 27 avril 2021, la particularité de cette période caractérisée par la propagation de l’épidémie de Coronavirus ainsi que ses répercussions économiques.

Il a souligné, à cet effet, la détermination du gouvernement à mettre en œuvre un programme de réformes économiques en vue de relancer la croissance, en lien avec les partenaires sociaux et économiques de la Tunisie.

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon a déclaré que son pays avait approuvé un don financier supplémentaire d’un million de dollars pour soutenir les efforts de la Tunisie dans sa lutte contre l’épidémie de Coronavirus, réitérant la volonté du Japon de soutenir la position de la Tunisie dans ses prochaines consultations avec les donateurs internationaux.

L’ambassadeur du Japon a affirmé le soutien de Tokyo à l’amélioration du climat des investissements et des affaires en Tunisie et à l’encouragement de l’initiative privée et du soutien technique aux jeunes chercheurs, en particulier dans les secteurs de l’innovation technologique.

Nadya Bchir