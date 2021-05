Un nouveau variant virulent découvert au Vietnam

Le danger guette de nouveau la population vietnamienne suite à la découverte d’un nouveau variant très dangereux du Covid-19, selon le ministre de la Santé vietnamien Nguyen Thanh Long, qui a annoncé ce samedi 29 mai 2021, lors d’une conférence en ligne, que ce variant hybride combine à la fois les propriétés du variant britannique et celles du variant indien et sera par conséquent classé comme l’un des variants les plus virulents dans le monde.

Le Vietnam, étant l’un des pays les moins touchés par la pandémie avec 6700 cas de contamination et seulement 47 morts, doit faire face à cette nouvelle vague touchant la moitié du pays.

Le ministre de la santé a mis en garde son peuple contre la dangerosité de ce virus, qui se transmet rapidement dans l’air. De même, la concentration de ce variant dans la gorge et dans le salive augmente rapidement.

Notons que d’après les autorités vietnamiennes, les caractéristiques de ce variants seront bientôt publiées pour qu’elles soient ajoutées à la carte des variants dans le monde