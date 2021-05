Un programme et des mécanismes mis en place afin d’encourager les TRE à investir en Tunisie

Olaa Tarsim, de l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ), a indiqué qu’une étude avait été préparée afin de dresser le profil du Tunisien résidant à l’étranger et les caractéristiques de la communauté tunisienne hors de son pays d’origine. C’est une étude qui a été préparée dans le cadre d’un programme en vue d’encourager les Tunisiens vivant à l’étranger à investir, et qui est financé par le gouvernement allemand et l’Union européenne.

Olaa Tarsim a ajouté lors de sa présence aujourd’hui, jeudi 27 mai 2021, dans un plateau spécial du programme Expresso portant sur la communauté tunisienne à l’étranger, que le programme vise à discuter des mécanismes permettant d’inciter les Tunisiens résidant à l’étranger à investir en Tunisie ainsi qu’à faciliter ce processus.

Elle a expliqué que ladite étude a permis d’identifier avec précision la communauté tunisienne à l’étranger, afin que les mécanismes appropriés soient mis en place pour les inciter à investir en Tunisie.

Nadya Bchir