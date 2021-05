Une nouvelle convention entre le SNJT et les médias publics

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), a organisé ce vendredi 28 mai 2021, en collaboration avec l’organisation « Reporters Sans frontières » et l’organisation « Article 19 », un séminaire portant sur les droits et les libertés fondamentales et les médias. Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Lors de ce séminaire, la vice-présidente du SNJT, Mme Amira Mohamed a mis l’accent sur les défis relevés par les journalistes afin de défendre la liberté de la presse, et de plaider pour une presse de qualité, tout faisant appel au respect des règles déontologiques régissant cette profession, dans un contexte dur et délicat à tous les niveaux.

Elle a reproché aux autorités leur insensibilité et leur indifférence à l’égard des difficultés quotidiennement confrontées par les journalistes, particulièrement ceux travaillant dans les médias privés. ‘’Une situation assez fragile qui s’est aggravée par la pandémie, ce qui a créé une sorte d’anarchie caractérisant le paysage médiatique tunisien’’.

Elle a mis l’accent ensuite sur l’importance de redéfinir et de délimiter de nouveau les contours de certaines notions, telles que «journaliste» et «contenu médiatique», pour garantir le respect des bonnes pratiques de cette noble profession. «Des projets de lois organisant le secteur médiatique seront soumis à l’ARP, en vue de concrétiser la diversité, la liberté et le pluralisme de la presse», a annoncé Mme Amira Mohamed.

Pour sa part, Mr Mohamed Lassaad Dahech, le PDG de la Télévision tunisienne a expliqué que le principe de la liberté de la presse, étant l’un des fondements essentiels d’un Etat démocratique, a été réellement concrétisé grâce à la révolution de 2011 à travers les deux décrets-lois n° 115 et 116, respectivement relatifs à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition, et à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création de la HAICA.

Cette liberté a été davantage reconnue et consacrée par l’article 31 de la Constitution de 2014. Il a indiqué à cet effet que, le syndicat a conclu une convention avec le gouvernement pour la régularisation de la situation des journalistes subissant les affres des conditions difficiles et dangereuses inhérentes aux aléas de la profession.

Le Conseiller auprès du Chef du gouvernement chargé des relations avec les instances constitutionnelles Mr Belhssan Omar, a démontré que la ratification de cette convention relative à la radio et à la télévision tunisienne avec le syndicat, favorise l’ouverture sur les médias publics en Tunisie.

Dans le même cadre, il a annoncé que le syndicat va, pour sa part, mettre en œuvre son savoir-faire et sa longue expérience afin de former les journalistes relevant de ces deux institutions, en contrepartie de la couverture médiatique des différentes activités du syndicat par la radio et la télévision tunisienne.

Cette convention sera une nouvelle voie de coopération entre cet organisme syndical et les médias publics, tout en rappelant le rôle joué par le syndicat dans la formation des correspondants de presse et des journalistes chargés de la couverture médiatique en période de crise ou de guerre. «Une convention a été signée à cet effet et plus de 20 % des journalistes ont déjà bénéficié de cette formation», d’après Mr Belhssan Omar.