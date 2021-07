Une première en Tunisie : Ooredoo lance eSIM, dernière évolution de la carte SIM

Ooredoo annonce la commercialisation de la eSIM, dans les différents points de vente. Il s’agit d’une SIM virtuelle permettant à l’abonné de bénéficier de l’ensemble des services disponibles via la carte SIM et plus.

Après la carte SIM, la mini-SIM, la micro-SIM et la nano-SIM, place à la eSIM (embedded SIM) : La SIM « virtuelle » intégrée à un équipement à savoir à un smartphone ou une tablette. Une nouvelle technologie qui enracine le leadership d’Ooredoo dans la digitalisation du secteur avec le slogan « Ahna el digital » (nous sommes le digital).

“A ooredoo, nous croyons que l’innovation numérique pourrait simplifier et enrichir la vie des gens. Nous nous engageons à apporter les dernières innovations dans le pays et à toujours répondre aux attentes de nos abonnés pour maintenir notre leadership », a déclaré monsieur Sunil Mishra, Chief Marketing Officer d’Ooredoo Tunisie.

L’abonné ayant un smartphone ou tablette compatible peut opter pour une eSIM dans l’une des boutiques Ooredoo.Une fois activé, la eSIM permet à l’abonné d’utiliser son appareil pour bénéficier de l’ensemble des services Ooredoo (voix, data, SMS) moyennant le choix d’une des offres de l’opérateur.

Cette eSIM marque l’ère de la ligne virtuelle 100% digitale et consolide la position d’Ooredoo en tant que pionner de la transformation digitale en Tunisie.