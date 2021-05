En vertu du contrat de subvention conclu entre l’institution allemande ‘’Investissement pour l’Emploi’’ (IFE), la Banque Centrale de Tunisie, et le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement les 9 et 22 février 2021, une subvention de 20 millions d’euros a été accordée par le gouvernement allemand à la Tunisie, pour soutenir des entreprises relevant du secteur privé et étant gravement affectées et impactées par le Covid-19.

Il faut noter que cette subvention vise essentiellement à soutenir les opérateurs économiques relevant du secteur privé, afin de préserver les emplois et d’amortir les effets de la crise sanitaire subis par la masse salariale. Par ailleurs, «cinquante pour cent au minimum du montant de la subvention doit être consacré à payer en partie ou en totalité les salaires du personnel de l’entreprise».

Cette subvention est, d’après la note destinée aux Intermédiaires Agréés n°2021-16, et publiée le 19 mai 2021 par la BCT, sera accordée aux entreprises considérablement affectées par les effets directs ou indirects de la pandémie et étant saines avant la crise. Pour en bénéficier, il ne faut pas que l’entreprise soit cotée en Bourse, et que le nombre de ses employés dépasse 250 salariés. Encore faut-il que ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires, ne soient pas des personnes politiquement exposées, conformément à la définition du Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent (GAFI).