Vers l’organisation d’un référendum populaire en vue de réviser la Constitution!

La députée du Mouvement du peuple, Laila Haddad, a affirmé ce mercredi 16 juin 2021, que le président de la République a l’intention d’organiser un référendum populaire en vue de réviser la Constitution.

Elle a souligné que la rencontre de Kais Saied avec les anciens chefs du gouvernement est un indice révélant, d’une manière sous-jacente, qu’il est prêt à participer à un dialogue réunissant tout le monde, mais avec des conditions préétablies.

Elle a indiqué que ce dialogue s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la capacité de la Tunisie de survivre avec un tel régime politique, préconisant l’effritement des prérogatives et source d’interminables conflits entre les pouvoirs, notamment entre le Parlement et la présidence de la République, en mettant l’accent sur l’échec du système électoral à mettre en place une majorité parlementaire dominante et capable de régner.

Elle a fait savoir que le mouvement du peuple soutient la révision intégrale du système électoral et du régime politique surtout avec les défaillances des expériences précédentes, et l’absence quasi-totale d’un président de la République pouvant contrôler et gérer d’une manière effective, des questions cruciales et vitales, à l’instar de celles touchant à la sûreté nationale, et ce face à un pouvoir législatif puissant et doté d’un tel pouvoir décisionnel.