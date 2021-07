Walid Hajjem : La Tunisie va bientôt recevoir 2.7 millions de doses de vaccin anti-Covid

Le Conseiller du chef de l’Etat et attaché diplomatique de la présidence de la République, Hichem Hajjem, a déclaré aujourd’hui, mardi 13 juillet 2021, au micro de la radio Express Fm, que Kais Saied avait une intime conviction qu’il est indispensable et d’une extrême urgence d’accélérer le processus d’importation des vaccins et d’inciter les citoyens à se faire vacciner dans ces circonstances critiques.

L’invité de l’émission Le Grand Express, a signalé que la vaccination du président de la République intervient dans un moment décisif, rappelant que Kais Saied s’est récemment entretenu avec les hauts responsables et chefs d’Etat des pays voisins et amis qui n’ont pas lâché la Tunisie pendant cette dure épreuve.

Ces initiatives diplomatiques du président de la République ont été, selon Walid Hajjem, fructueuses et la Tunisie réceptionnera bientôt des lots de vaccins en provenance de l’Arabie Saoudite, des Emirates arabes unis, de l’Algérie et de la Turquie.

“2 millions et 700 mille doses de vaccin anti-Covid seront reçues en Tunisie, dont 500 mille doses ont été réceptionnées aujourd’hui de la part des Emirats arabes unis, sachant que d’autres lots de vaccins seront acheminés en Tunisie d’ici ce soir”, a-t-il annoncé.

Il est à rappeler que l’Arabie-Saoudite a annoncé hier, lundi 13 juillet 2021, que le Centre Roi Salman pour l’aide humanitaire et les secours a fait don, d’un million de doses de vaccin, à la Tunisie.

Dans le même contexte, notons que la République populaire de Chine a décidé d’accorder à la Tunisie un don de 400 mille doses du vaccin Sinovac pour aider les autorités tunisiennes à surmonter la crise sanitaire et limiter la propagation de la pandémie dans les plus brefs délais. C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse publié par l’ambassade de la Chine en Tunisie, selon lequel, la République populaire de Chine a réitéré qu’elle est prête à consolider les efforts de la Tunisie dans sa lutte contre le Coronavirus.