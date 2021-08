Walid Jalled : Kais Saied a jusqu’aujourd’hui respecté la loi et la Constitution

Le député (gelé) Walid Jalled, a indiqué que le président de la République, Kais Saied, a jusqu’à présent respecté la loi et la Constitution, selon les professeurs de droit constitutionnel et a agi dans le cadre du respect des normes légales, et ce, contrairement aux appels lancés par les internautes sur les réseaux sociaux.

D’après l’invité du programme Le Grand Express, le prochain chef du gouvernement sera soit l’ancien ministre de l’intérieur, Taoufik Charfeddine, soit la cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha.

Le député Walid Jalled a souligné que Kais Saied peut, par le biais des décrets présidentiels, restreindre les délais pour accélérer l’examen des dossiers de suspicions de corruption impliquant des politiciens, notant que la généralisation de la corruption sert les intérêts des corrompus.

Il a aussi appelé à accorder au pouvoir judiciaire tous les moyens pour ce faire, mettant en garde contre la diabolisation du système juridictionnel à cause des dépassements individuels qui ne doivent pas être généralisés. A vrai dire, il revient au pouvoir judiciaire de discerner le juste du corrompu. Et de poursuivre que la communication entre le locataire de Carthage et les partis politiques a été rompue.