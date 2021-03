Zhang Jianguo: Les investisseurs chinois sont absents du marché tunisien à cause de sa taille et de loi d’investissement

L’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo a déclaré, ce lundi 22 mars 2021, au micro de radio Express FM: “Si tout se passe bien, au cours de cette semaine, 200 000 doses de vaccin Sinovac arriveront en Tunisie en tant que don de la part de la République chinoise. » Et d’ajouter : »Je pense aujourd’hui que nous avons une confiance politique de haut niveau entre les deux pays, mais les relations économiques n’ont pas encore atteint ce niveau, et c’est pourquoi nous devons travailler davantage à ce niveau. »

L’invité d’Ecomag a souligné en outre que les autorités chinoises ont signé plus de 12 initiatives afin de faire livrer des équipements à la Tunisie dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et de poursuivre que le président de la République, Kais Saied a personnellement supervisé l’inauguration du nouvel hôpital universitaire de Sfax, financé par la République populaire de Chine, le 10 décembre 2020, et qui a été construit sur une superficie totale d’ environ 108 mille mètres carrés, dont 26 mille mètres carrés sont couverts. L’hôpital comporte 7 ailes et 250 lits, en plus de nombreux services dédiés aux cabinets externes, aux opérations, à l’anesthésie, à la réanimation, à la chirurgie générale, à la neurochirurgie, etc.

Sur le plan commercial, L’ambassadeur de Chine a déclaré: « Nous avons des accords commerciaux bilatéraux. La Chine est devenue depuis des années un partenaire clé de la Tunisie au niveau commercial. » En outre, Zhang Jiangu a souligné que la Tunisie doit améliorer sa balance commerciale, notamment au niveau des industries alimentaires, chose à laquelle, la Chine contribuera à travers une série de réunions visant à acheter de l’huile d’olive, par exemple.

En ce qui concerne le tourisme, Zhang Jianguo a précisé qu’il s’agit d’un facteur important pour améliorer le déficit budgétaire, et a souligné: “Il y a eu une évolution importante du nombre de touristes chinois arrivant en Tunisie depuis 2017 en raison des facilités de visa, et en 2019 il y a un peu moins de 30 000 Chinois qui ont visité la Tunisie. S’il n’y avait pas la pandémie de Coronavirus, il y aurait eu 50 000 touristes chinois.

Par ailleurs, Zhang Jiangu a indiqué qu’avec plus de contrôle sur l’épidémie, le tourisme chinois peut revenir en Tunisie. Il a expliqué que les autorités devraient mettre en place une ligne directe entre la Tunisie et l’une des grandes villes chinoises, et elle devrait peut-être mettre en place une équipe qui parle chinois et offrir des opportunités aux restaurants chinois.

A la question de savoir ce qui empêche les investisseurs chinois de venir en Tunisie, Zhang Jiang a expliqué que le marché tunisien est petit, et ne dépasse pas les 12 millions d’habitants, d’abord. Ensuite, il y a une banque chinoise qui est prête à financer plusieurs projets en Tunisie, mais selon la loi tunisienne, ils doivent passer par une offre internationale, ce qui n’est pas conforme aux aspirations des investisseurs chinois.

Nadya Bchir