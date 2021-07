Le directeur de la promotion publique à l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), Zied Habib, a indiqué, ce jeudi 22 juillet 2021, lors de son intervention dans l’émission Expresso dédiée à la diaspora tunisienne en Italie, que l’initiative « Up Tunisia », a pour objectif d’inciter les compétences tunisiennes à investir en tunisie et de renforcer leur capacité à influencer le marché tunisien, notant que même s’il prendra fin en septembre, il faut maintenir le contact avec la diaspora tunisenne à l’étranger.

Il a déclaré que de nombreuses rencontres avaient eu lieu avec des compétences tunisiennes à l’étranger en Suisse, en Allemagne, en France en Italie en Belgique, et plus récemment en Irlande et en Grande Bretagne.

« Des recommandations seront présentées à l’issue de ces réunions. De surcroît, une base de données de 250 personnes sera mise à la disposition des investisseurs tunisiens en vue de consolider l’interaction entre les différents opérateurs économiques tunisiens et étrangers», a-t-il dit.

Zied Habibna, a affirmé que ces rencontres ont été fructueuses et qu’elles ont donné lieu à de nombreuses propositions pour la promotion de certains secteurs comme les nouvelles technologies et le tourisme dans le cadre du programme UP Tunisia.

Dans le même contexte, il a évoqué l’absence d’une base de données actualisées pour permettre à la diaspora d’investir en Tunisie, notant que cela relève des missions de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur