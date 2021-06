Zied Laâdhari: La Tunisie n’a pas besoin d’un nouveau parti, mais plutôt d’une vision stratégique collective

Ziad Laâdhari, député démissionnaire du mouvement Ennahda, a déclaré, lors de son passage au programme Expresso du vendredi 4 juin 2021, que la vision stratégique et l’approche à long terme sont absentes chez les responsables et les acteurs politiques de l’État. Il a ajouté, que l’instabilité gouvernementale et ministérielle a conduit à une instabilité au niveau de l’administration tunisienne, qui a connu de fréquents changements de nominations.

L’invité d’Expresso a également souligné la nécessité d’accumuler de l’expérience et des responsabilités chez les ministres ou chefs et directeurs généraux des institutions de l’État afin de former des hommes d’État capables de prévoir, de définir des visions stratégiques et de réfléchir aux politiques publiques du pays.

Zied Laâdhari considère que les étapes de transition en Tunisie après la révolution d’une part, et les forces vives et actives d’autre part, n’ont pas permis l’accumulation d’expérience et la création d’hommes d’Etat afin de reconstruire le pays sur de bonnes bases, sachant que l’action collective et la coordination entre les dirigeants politiques font défaut. Et de poursuivre que les partis politiques de l’après-révolution n’étaient pas qualifiés pour diriger le pays, que leurs activités à cette époque étaient de nature associative et ils n’étaient de ce fait pas en mesure de construire des politiques publiques et de conduire le pays en vue de sortir d’une mauvaise situation économique et sociale.

L’invité d’Expresso a déclaré : « Il y avait un manque de professionnalisme et une réticence à diriger le pays, ce qui représente une situation générale pour toutes les parties et pas seulement pour Ennahda. » Il a expliqué que ce dernier a connu 3 transformations majeures, à savoir: la transformation idéologique et structurelle ainsi que le passage d’un parti contestataire à un parti au pouvoir.

Zied Laâdhari a également souligné que le pays est aujourd’hui confronté à une crise fatidique et que son entité est menacée depuis des années, estimant que la politique doit être une construction d’idées et de perceptions, ce qui est aujourd’hui absent de la scène politique.

« La Tunisie n’a pas besoin d’un nouveau parti, mais plutôt d’une vision stratégique collective dans le cadre d’un leadership politique« , a déclaré Zied Laâdhari.