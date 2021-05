Zied Ladhari démissionne du bloc parlementaire du Mouvement Ennahdha

L’ancien ministre de l’investissement et de la coopération internationale, Zied Laâthari, a annoncé jeudi 27 mai 2021, qu’il a déposé une demande de démission du bloc parlementaire d’Ennahdha, et sera de ce fait listé parmi les députés indépendants, n’appartenant à aucun bloc.

La démission de cette figure de proue du parti Ennahdha, a été prévisible dès lors qu’il s’est retiré, depuis novembre 2019, de toutes les structures et les responsabilités au sein du parti.

Dans un communiqué publié aujourd’hui par le bureau exécutif d’Ennahdha, le parti a demandé au Président de la République Kais Saied de mettre en action son dernier discours relatif à la complémentarité entre les différentes institutions de l’Etat, et la nécessité du dialogue et d’échanges pour garantir l’unité de la Tunisie et mettre fin à la spirale infernale des querelles politiques.

Dans ce contexte, le bureau exécutif d’Ennahdha a rappelé les nombreuses initiatives menées par le président de l’ARP Rached Ghannouchi pour trouver un terrain d’entente avec Kais Saied, des initiatives toujours vouées à l’échec …

Le communiqué a mis l’accent également sur l’importance de la priorisation des enjeux du pays et la résolution des dossiers urgents, étant donné que la Tunisie n’en peut plus à cause de la crise qu’elle traverse.