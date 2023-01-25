أحمد لطيف: 30 مصنع بلاستيك توقف عن النشاط

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وأضاف أحمد لطيف في تصريحه لبرنامج الشارع التونسي أن المنتوجات البلاستيكية الموردة من الخارج تُباع في السوق التونسية في حين أن المصانع التونسية توقفت عن النشاط.
وأشار إلى أن 30 مصنع بلاستيك توقف عن النشاط منذ صدور الأمر الحكومي عام 2020 ليتقلص عدد مصانع البلاستيك في تونس حاليا إلى 50 مصنعا فقط من أصل 80.
وأكد غياب أي تفاعل مع سلطات الإشراف، وغياب التشاور قبل اتخاذ القرارات وإعلانها.
وأوضح أن تغيير نوع البلاستيك المصنع يحتاج إلى تغيير في التجهيزات المركزة بالوحدات الصناعية، وأشار إلى الكلفة المالية لتغيير التجهيزات في المصانع.
وأضاف أن الأداءات الموظفة على المصانع لمكافحة التلوث مرتفعة وتصل إلى 7 بالمائة، معتبرا أن وكالة التصرف في النفايات لا تقوم بعملها على أحسن وجه.
وقال ضيف برنامج الشارع التونسي، إن المصانع لا تغطي إلا 50 بالمائة من حاجيات السوق وتتأتى بقية السلع والمنتجات البلاستيكية من خلال التوريد وعبر السوق الموازية أيضا.
الكاتب: Asma Mouaddeb
todayيناير 25, 2023 1
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