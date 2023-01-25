أحمد لطيف: 30 مصنع بلاستيك توقف عن النشاط

أكد أحمد لطيف رئيس المجمع المهني الجهوي للبلاستيك بمنظمة كونكت اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، أن أغلب مصانع البلاستيك توقفت عن العمل بصفة مؤقتة، بعد صدور الأمر المتعلق بضبط استعمال وتصنيع أكياس البلاستيك، إضافة إلى مواجهتهم جملة من المصاعب.

وأضاف أحمد لطيف في تصريحه لبرنامج الشارع التونسي أن المنتوجات البلاستيكية الموردة من الخارج تُباع في السوق التونسية في حين أن المصانع التونسية توقفت عن النشاط.

وأشار إلى أن 30 مصنع بلاستيك توقف عن النشاط منذ صدور الأمر الحكومي عام 2020 ليتقلص عدد مصانع البلاستيك في تونس حاليا إلى 50 مصنعا فقط من أصل 80.

وأكد غياب أي تفاعل مع سلطات الإشراف، وغياب التشاور قبل اتخاذ القرارات وإعلانها.

وأوضح أن تغيير نوع البلاستيك المصنع يحتاج إلى تغيير في التجهيزات المركزة بالوحدات الصناعية، وأشار إلى الكلفة المالية لتغيير التجهيزات في المصانع.

وأضاف أن الأداءات الموظفة على المصانع لمكافحة التلوث مرتفعة وتصل إلى 7 بالمائة، معتبرا أن وكالة التصرف في النفايات لا تقوم بعملها على أحسن وجه.

وقال ضيف برنامج الشارع التونسي، إن المصانع لا تغطي إلا 50 بالمائة من حاجيات السوق وتتأتى بقية السلع والمنتجات البلاستيكية من خلال التوريد وعبر السوق الموازية أيضا.

ويشار إلى أن المجمّع المهني لمصنّعي البلاستيك، المنضوي تحت لواء كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، “كوناكت”، دعا الحكومة إلى تعليق العمل بالأمر الحكومي عدد 23 لسنة 2020 المتعلق بضبط الأكياس البلاستيكية إلى حدود 31 ديسمبر 2023 نظرا للصعوبات التي تواجه المصنعين.