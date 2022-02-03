تترافع خبيرة القانون الدولي التونسية والمستشار القانوني للاتحاد الافريقي هاجر قلديش اليوم الإثنين 26 فيفري 2024، أمام محكمة العدل الدولية، نيابة عن دول الاتحاد الافريقي، بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيـــان الصـ.هيوني في الأراضي الفلــ.سطينية المحتلـ.ـة، بما فيها الــقدس الشرقية. وقالت "قلديش" في تدوينة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "يشرفني أن ارافع أمام محكمة العدل الدولية صحبة فريقي، نيابة عن الاتحاد الافريقي، كي نقدم البيانات […]
قال وزير التربية الأسبق سالم الأبيض اليوم الأحد 25 فيفري 2024، أنه "يتعين على رئيس الجمهورية مراجعة فكرة حكومة الإدارة والتكنوقراط والتوجه نحو حكومة سياسية" وفق قوله. وأضاف الأبيض لدى حضوره ببرنامج 7su7 "لا وجود لتصورات لانقاذ عديد القطاعات، كما لا يُسمح بنقد الوزراء، حيث أن الجميع تحت طائلة المرسوم 54، كما لا توجد خلفية سياسية حيث أن تونس محكومة بما يسميه البعض حزب الإدارة" وفق قوله. وتابع قائلا "بعض […]
وصف سالم الأبيض القيادي بحركة الشعب المرسوم 54 بـ"الخطير"، معتبرا أنه بمثابة تفسير أو ترجمة لاتجاهات معينة في دستور 2022، وفق تقديره. وقال الأبيض لدى حضوره اليوم الأحد 25 فيفري 2024، ببرنامج 7sur7 إن "السرعة التي صدر بها المرسوم يوحي بأنه نص أساسي في الدولة حيث كان أول قانون صدر عقب الدستور، وذلك في 13 سبتمبر 2022، قبل صدور قانون الانتخابات". وأضاف "هذا المرسوم خطير ويتعارض مع عدة فصول في الدستور […]