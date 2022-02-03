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الأخبار

رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالة حكومته

قدّم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين 26 فيفري 2024. وقال محمد اشتيه في كلمة له إن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية، وأكد "سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية". وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن المرحلة المقبلة تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة، مضيفا أنها تحتاج أيضا لإدارة السلطة لكافة الأراضي الفلسطينية.     *وكالات

today26/02/2024 88

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الأخبار

وزيرة التجارة تؤكد تمسك تونس بضرورة إرساء نظام تجاري أكثر عدلا

شاركت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح، يوم الأحد 25 فيفري 2024، في المائدة المستديرة حول انضمام جمهورية القمر الاتحادية للمنظمة العالمية للتجارة على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة العالمية للتجارة. وعبّرت الوزيرة على دعم تونس لهذا الانضمام ودعت كافة البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية المانحة لمواصلة دعم جمهورية القمر الاتحادية في مسارها الإصلاحي من أجل تعزيز اندماجها في النظام التجاري المتعدد الأطراف. كما شاركت في فعاليات […]

today26/02/2024 10

اخبار السياسة و الاقتصاد و الأعمال في تونس

اكسبراس أف أم

الأخبار

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الأخبار

خبيرة القانون الدولي هاجر قلديش تترافع أمام محكمة العدل الدولية

تترافع خبيرة القانون الدولي التونسية والمستشار القانوني للاتحاد الافريقي هاجر قلديش اليوم الإثنين 26 فيفري 2024، أمام محكمة العدل الدولية، نيابة عن دول الاتحاد الافريقي، بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيـــان الصـ.هيوني في الأراضي الفلــ.سطينية المحتلـ.ـة، بما فيها الــقدس الشرقية. وقالت "قلديش" في تدوينة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "يشرفني أن ارافع أمام محكمة العدل الدولية صحبة فريقي، نيابة عن الاتحاد الافريقي، كي نقدم البيانات […]

today26/02/2024 42

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الأخبار

سالم الأبيض: “إصلاح قطاع التربية لا يكون عبر الإستشارات الموسعة”

قال وزير التربية الأسبق سالم الأبيض اليوم الأحد 25 فيفري 2024، أنه "يتعين على رئيس الجمهورية مراجعة فكرة حكومة الإدارة والتكنوقراط والتوجه نحو حكومة سياسية" وفق قوله. وأضاف الأبيض لدى حضوره ببرنامج 7su7 "لا وجود لتصورات لانقاذ عديد القطاعات، كما لا يُسمح بنقد الوزراء، حيث أن الجميع تحت طائلة المرسوم 54، كما لا توجد خلفية سياسية حيث أن تونس محكومة بما يسميه البعض حزب الإدارة" وفق قوله. وتابع قائلا "بعض […]

today25/02/2024 55

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الأخبار

سالم الأبيض: “المرسوم 54 خطير .. وعلى رئيس الجمهورية تعديله أو إلغاؤه”

وصف سالم الأبيض القيادي بحركة الشعب المرسوم 54 بـ"الخطير"، معتبرا أنه بمثابة  تفسير أو ترجمة لاتجاهات معينة في دستور 2022، وفق تقديره. وقال الأبيض لدى حضوره اليوم الأحد 25 فيفري 2024، ببرنامج 7sur7 إن "السرعة التي صدر بها المرسوم يوحي بأنه نص أساسي في الدولة حيث كان أول قانون صدر عقب الدستور، وذلك في 13 سبتمبر 2022، قبل صدور قانون الانتخابات". وأضاف "هذا المرسوم خطير ويتعارض مع عدة فصول في الدستور […]

today25/02/2024 170

بث مباشر

الاقتصاد

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الأخبار

توفر جميع المواد الاستهلاكية طيلة شهر رمضان

ضبطت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالكاف كامل استعداداتها لضمان حسن تزويد أسواق الجهة بمختلف المنتوجات الفلاحية والتجارية طيلة شهر رمضان المعظّم، مع تفعيل عمليات الرقابة على مسالك التوزيع والمحلات العمومية وعلى الطرقات لضمان جودة وسلامة المنتوجات المعروضة، وفق المدير الجهوي للتجارة رضا بوراوي. وتوقّع بوراوي، أن تتم عملية التزوّد بالخضر والغلال خلال شهر رمضان في" ظروف حسنة"، في ظلّ توفر جميع المنتجات الفلاحية وخاصة الخضر الورقية التي تنتج في الجهة […]

today24/02/2024 186

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