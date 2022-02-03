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قال وزير التربية الأسبق سالم الأبيض اليوم الأحد 25 فيفري 2024، أنه "يتعين على رئيس الجمهورية مراجعة فكرة حكومة الإدارة والتكنوقراط والتوجه نحو حكومة سياسية" وفق قوله. وأضاف الأبيض لدى حضوره ببرنامج 7su7 "لا وجود لتصورات لانقاذ عديد القطاعات، كما لا يُسمح بنقد الوزراء، حيث أن الجميع تحت طائلة المرسوم 54، كما لا توجد خلفية سياسية حيث أن تونس محكومة بما يسميه البعض حزب الإدارة" وفق قوله. وتابع قائلا "بعض […]