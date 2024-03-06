ألمانيا تؤكد استعدادها دعم التعاون الرقمي، وريادة الأعمال مع تونس

أكد سفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل، اليوم الاربعاء 06 مارس 2024، استعداد بلاده مواصلة دعم وتعزيز التعاون مع تونس في المجال الرقمي وريادة الأعمال.

وشارك بروغل، على راس وفد يمثل منظمات للتعاون الاقتصادي لبلاده، في جلسة عمل حول تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي بين تونس و ألمانيا أشرف عليها وزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي.

وشهدت الجلسة التي شارك فيها ممثلون عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة التعاون الألماني عرض أهم المشاريع التي تمّ إنجازها في إطار هذا التعاون، خاصة فيما يتعلق بدعم المبادرة الخاصة وتطوير المؤسسات الناشئة ودعم المراكز الجهوية الذكية.

وشكل اللقاء ، ايضا، مناسبة للتباحث حول المشاريع المستقبلية التي سيتم إنجازها في إطار التعاون المشترك وفق بلاغ اصدرته وزارة تكنولوجيات الاتصال مساء الاربعاء.

أكد بن ناجي أهمية هذا التعاون المشترك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الرقمية 2025 الذي يهدف الى النهوض بالاقتصاد الرقمي في تونس وخلق فرص العمل والتشجيع على الاستثمار وتدعيم قدرات المؤسسات الناشئة من خلال تعزيز الابتكار والتجديد.