أنس جابر تعلن إنسحابها من بطولتي الدوحة ودبي للتنس

Express Radio Le programme encours
وقالت جابر في تدوينة على صفحتها على انستغرام “بسبب وضعي الصحي قرر فريقي الطبي حاجتي لجراحة بسيطة لمساعدتي على العودة للملاعب والأداء جيدا”، دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن الجراحة أو سببها.
وأعربت اللاعبة التونسية عن أسفها لجميع المشجعين في الشرق الأوسط، قائلة “أعدكم بالعودة أكثر قوة وأفضل صحة”.
وتقام بطولة قطر المفتوحة للتنس في الفترة من 13 إلى 18 فيفري، بينما ستقام بطولة دبي في الأسبوع التالي.
وانسحبت أنس جابر الشهر الماضي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى منذ الدور الثاني، لتتأخر مرتبة في تصنيف محترفات التنس لفائدة البيلاروسية ارينا سابالينكا المتوجة باللقب.
الكاتب: waed selmi
أفاد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، بأنّه تم الإنطلاق في إعداد مخزون البيض إستعدادا لشهر رمضان وسيكون في حدود 25 مليون بيضة وهي كمية كافية لتغطية الإحتياجات الإضافية لتعديل السوق، مؤكدا عدم وجود أي إشكال يتعلق بهذه المادة. وقال الزياني في تصريح لبرنامج الشارع التونسي إن الإرتفاع الأخير بنسبة 4 بالمائة في سعر الأربع بيضات يعد عاديا للغاية في ظل زيادة أسعار الأعلاف خلال […]
تعليقات (0)