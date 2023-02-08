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أنس جابر تعلن إنسحابها من بطولتي الدوحة ودبي للتنس

today08/02/2023

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أعلنت لاعبة التنس أنس جابر المصنفة الثالثة عالميا اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، إنسحابها من بطولتي الدوحة ودبي هذا الشهر لإجراء جراحة بسيطة.

وقالت جابر في تدوينة على صفحتها على انستغرام “بسبب وضعي الصحي قرر فريقي الطبي حاجتي لجراحة بسيطة لمساعدتي على العودة للملاعب والأداء جيدا”، دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن الجراحة أو سببها.

وأعربت اللاعبة التونسية عن أسفها لجميع المشجعين في الشرق الأوسط، قائلة “أعدكم بالعودة أكثر قوة وأفضل صحة”.

وتقام بطولة قطر المفتوحة للتنس في الفترة من 13 إلى 18 فيفري، بينما ستقام بطولة دبي في الأسبوع التالي.
وانسحبت أنس جابر الشهر الماضي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى منذ الدور الثاني، لتتأخر مرتبة في تصنيف محترفات التنس لفائدة البيلاروسية ارينا سابالينكا المتوجة باللقب.

 

الكاتب: waed selmi

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