أنيس الجزيري: رقم معاملات تونس نحو دول افريقيا جنوب الصحراء يصل إلى 1.6 مليار دينار

أكّد رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي، أنيس الجزيري، في تصريح لاكسبراس أف أم، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024، أنه رقم معاملات تونس نحو دول افريقيا جنوب الصحراء تضاعف 3 مرات مقارنة بسنة 2018 (كان في حدود 600 مليون)، ليصل الآن إلى 1.6 مليار دينار.

ووصف أنيس الجزيري هذا الرقم بـ “الطيب” لكن يبقى ضعيفا إذ يعدّ 3 بالمائة فقط من الحجم العام للمعاملات، مؤكدا أن مجلس الأعمال التونسي الافريقي يسعى لمضاعفة هذا الرقم إلى 5 مرات في السنوات القادمة من خلال لقاءات ثنائية وشراكات للمساهمة في تطوير صادرات تونس واستثماراتها في افريقيا.

وذكر الجزيري أنه في انطلاقة عمل مجلس الأعمال التونسي الافريقي كانت هناك قرابة 20 شركة فقط في الكوديفوار والآن عددها أكثر من 160 شركة.

حضور افريقي وعالمي لافت في المؤتمر الدولي FITA 2024

وثمن أنيس الجزيري الحضور الافريقي والعالمي الكبيرين، للمشاركة في الدورة السابعة من المؤتمر الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا FITA 2024“، بالاضافة لمشاركة بلدان لأول مرة مثل نيجيريا وكوريا والصين والهند وبلدان أوروبية وأمريكية.

ولفت إلى أن المؤتمر يهدف بالأساس إلى التصنيع وكيفة مرافقة البلدان الافريقية في مجال التصنيع، مشيرا إلى أن تونس لديها خبرة 40 سنة في صناعات متطورة على غرار صناعة مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الميكانيكية والكيميائية والنسيج وغيرها.

ولفت إلى أن تونس تحظى باهتمام كبير من البلدان الاسيوية والأوروبية لأنها بمثابة البوابة لهم نحو افريقيا حيث أنها من الأوائل التي انضمت لمنطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية (زليكاف).

وافتتح مجلس الأعمال التونسي الافريقي “TABC” “، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024، الدورة السابعة من المؤتمر الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا FITA2024 تحت شعار “تعزيز الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا من أجل نمو مستدام وشامل في إفريقيا”، وتنظم هذه الدورة على امتداد يومين.

واهتمت هذه النسخة من فيتا بمواضيع مهمة حول مستقبل القارة الإفريقية، وتم التركيز على ضرورة إعادة ابتكار التعاون بين الدول الأفريقية والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي، خاصة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA).

*مروى الدريدي