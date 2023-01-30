play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

إجراء تحوير جزئي على الحكومة

todayيناير 30, 2023

Background
share close

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 30 جانفي 2023، إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي،

كما تم  تعيين عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

insert_link

الأخبار

الجديدي: “ننتظر أن تتجه إرادة المُشرّع نحو تبني هذه القواعد..”

أفاد نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، بأن مسار الطعون في النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعة يشمل حوالي 13 يوما للطور الابتدائي و11 يوما للطور الاستئنافي، ويمكن للمحكمة الإدارية اختصار الآجال. وأكد الجديدي أنه حالما تتوصّل الهيئة بالأحكام القضائية النهائية، سيقع الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ونشرها بالرائد الرسمي وإعلام رئاسة الجمهورية بها. وأوضح الجديدي أن القانون […]

todayيناير 30, 2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%