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قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 30 جانفي 2023، إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي،
كما تم تعيين عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أفاد نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، بأن مسار الطعون في النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعة يشمل حوالي 13 يوما للطور الابتدائي و11 يوما للطور الاستئنافي، ويمكن للمحكمة الإدارية اختصار الآجال. وأكد الجديدي أنه حالما تتوصّل الهيئة بالأحكام القضائية النهائية، سيقع الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ونشرها بالرائد الرسمي وإعلام رئاسة الجمهورية بها. وأوضح الجديدي أن القانون […]
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