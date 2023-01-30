إجراء تحوير جزئي على الحكومة

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أفاد نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، بأن مسار الطعون في النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعة يشمل حوالي 13 يوما للطور الابتدائي و11 يوما للطور الاستئنافي، ويمكن للمحكمة الإدارية اختصار الآجال. وأكد الجديدي أنه حالما تتوصّل الهيئة بالأحكام القضائية النهائية، سيقع الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ونشرها بالرائد الرسمي وإعلام رئاسة الجمهورية بها. وأوضح الجديدي أن القانون […]